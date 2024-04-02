Минстрой Хабаровского края назвал объёмы ввода жилья в 2024 году

Напомним, по итогам 2023 года в Хабаровском крае построили 577,8 тысяч кв. метров жилья. Это рекордный показатель. Так много не строили в регионе даже в советское время. В этом году в краевом Минстрое рассчитывают сдать жилья не меньше.