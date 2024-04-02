Минстрой Хабаровского края назвал объёмы ввода жилья в 2024 году

Темпы ввода в эксплуатацию частных жилых домов в Хабаровском крае примерно в два раза превышают объёмы сдачи многоквартирных жилых строений. Об этом заявили участники аппаратного совещания в региональном Минстрое, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию официального Телеграм-канала ведомства.
С января по март включительно в крае построено 93,3 тысячи квадратных метров жилья. Из них на МКД пришлось 32,8 тыс. кв. метров, а на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — 60,5 тысяч кв. м..
Напомним, по итогам 2023 года в Хабаровском крае построили 577,8 тысяч кв. метров жилья. Это рекордный показатель. Так много не строили в регионе даже в советское время. В этом году в краевом Минстрое рассчитывают сдать жилья не меньше.
— С учетом графика ежемесячного планового ввода МКД и ИЖС достичь показателя прошлого года планируется до конца июня 2024 года, — рассказал начальник управления жилищного строительства Минстроя Хабаровского края Алексей Назаренко.
Молодые семьи в Хабаровском крае уже получили 255 свидетельств о праве на получение социальных выплат. При этом планируется осуществить выдачу ещё 18 свидетельств, распределяются сертификаты для переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территориям.
— Строительство жилья в нашем крае — приоритетная задача, поставленная перед строительным комплексом губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Прошу руководителей по направлениям держать этот вопрос на контроле. Также важно вовремя оформлять документы для того, чтобы категории граждан, которые сегодня упоминались, вовремя получали своё жилье, — резюмировал министр строительства Хабаровского края Алексей Дубов.