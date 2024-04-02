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Гендиректор омского «ТрансИнвестСтрой» пойдёт под суд за неуплату налогов на 46,5 млн рублей

В Омске будут судить генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой».

Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 46,5 миллиона рублей.

Кроме того ему предъявлены обвинения за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

По данным следствия, с января 2017-го по декабрь 2019 года обвиняемый включил в налоговые декларации компании заведомо ложные сведения. В результате остались невыплаченными более 46,5 миллионов рублей налогов на добавленную стоимость и прибыль.

«С целью придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами он легализовал более 9 миллионов рублей, проведя их через расчетные счета аффилированных организаций под видом оплаты за аренду транспортных средств», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

На имущество гендиректора наложен арест, в том числе на дом, земельный участок в Пушкино и грузовые автомобили.

Рассматривать уголовное дело будет Ленинский районный суд.

СК