Гендиректор омского «ТрансИнвестСтрой» пойдёт под суд за неуплату налогов на 46,5 млн рублей

Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 46,5 миллиона рублей.
Кроме того ему предъявлены обвинения за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
По данным следствия, с января 2017-го по декабрь 2019 года обвиняемый включил в налоговые декларации компании заведомо ложные сведения. В результате остались невыплаченными более 46,5 миллионов рублей налогов на добавленную стоимость и прибыль.
«С целью придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами он легализовал более 9 миллионов рублей, проведя их через расчетные счета аффилированных организаций под видом оплаты за аренду транспортных средств», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
На имущество гендиректора наложен арест, в том числе на дом, земельный участок в Пушкино и грузовые автомобили.
Рассматривать уголовное дело будет Ленинский районный суд.