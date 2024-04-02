Омичам назвали вакансии, где можно получать больше 100 тысяч в месяц

Эксперты портала «Зарплата.ру» проанализировали рынок труда и выяснили, каким специалистам готовы хорошо платить.
Так, в регионе до 140 тысяч рублей может получать обмотчик элементов электрических машин. Сотруднику нужно изготавливать диски переднего тормоза и вести процесс обработки сложных деталей на станках с программным управлением.
До 130 тысяч рублей готовы платить главному инженеру на заводе. Обязанности: разработка и реализация годовых планов по ремонту оборудования, контроль сроков и качества выполняемых работ, обеспечение безопасных условий труда и организация монтажных и пусконаладочных работ.
Около 100 тысяч может зарабатывать дерматолог-косметолог, оператор протравочной машины, машинист асфальтоукладчик и шеф-повар в санатории посёлка Ачаирского.