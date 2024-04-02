Все подряды на ремонт красноярских дорог достались двум компаниям

Красноярская мэрия выбрала подрядчиков для ремонта городских дорог. Это будут две компании — муниципальное «САТП», а также ОАО «Промстрой». В пресс-службе отметили, что обе организации имеют большой опыт проведения дорожного ремонта в Красноярске.
В мэрии напомнили, что все 64 объекта, которые должны быть отремонтированы за сезон, были распределены на 8 контрактов по территориальному принципу. В Советском и Центральном районах будет работать компания «Промстрой». Контракты с ней уже заключены на ремонт следующих участков по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги»:
- ул. Батурина от ул. Молокова до ул. Весны;
- ул. Быковского от пр. Металлургов до ул. Устиновича;
- ул. Никитина от нежилого здания № 1 В до жилого здания № 1б и до пересечения с ул. Партизана Железняка;
- ул. Комарова от ул. Тельмана до пр. Ульяновский;
- ул. Октябрьская от ул. Взлётная до ул. Авиаторов;
- ул. Октябрьская от ул. Партизана Железняка вдоль дома № 1 по ул. Взлетная;
- ул. Башиловская от ул. Пограничников до ул. Башиловская, 18/36в;
- ул. Николаева от пр. Металлургов до ул. Тельмана;
- ул. 6-я Полярная, от жилого дома № 1 по ул. 6-я Полярная до ул. Шахтеров;
- ул. Ферганская от ул. Тельмана до пр. Ульяновский.
Дополнительно, за счет бюджета города ОАО «Промстрой» отремонтирует участки:
- ул. Дзержинского от ул. Карла Маркса до ул. Бограда;
- проезд под путепроводом от ул. Ленина (мост р. Кача) до ул. Белинского;
- ул. 4-я Дальневосточная от ул. Любы Шевцовой до ул. 4-я Дальневосточная, 63;
- ул. Урицкого от ул. Урицкого, 38 до ул. Карла Маркса с учетом участка по ул. Урицкого от ул. Перенсона до ул. Дзержинского;
- ул. 2-я Брянская от ул. Брянская до ул. Караульная;
- Северное шоссе от кольцевой развязки до Северное шоссе, 6 г и от Енисейского тракта до ул. Авиаторов.
Ремонтом остальных объектов займутся бригады МП «САТП». На всех участках запланирована замена бортовых камней и двух слоев асфальтобетонного покрытия, а также нанесение дорожной разметки. Сейчас подрядные организации составляют рабочие графики ремонта, определяют сроки работ на каждом объекте. Они будут согласованы с учетом всех остальных запланированных на этот сезон ремонтных и благоустроительных работ. Дорожный ремонт начнется при наступлении подходящих погодных условий.
Общая сумма, выделенная на ремонт дорог в этом сезоне, — порядка 3,2 млрд рублей. К концу года в нормативное состояние должны быть приведены 92,9 км красноярских дорог.
Напомним, сейчас компания ООО «УСК “Сибиряк”» пытается оспорить результаты аукционов на ремонт дорог на правобережье Красноярска и заключенные по их итогам муниципальные контракты. Ее представители считают, что комиссия неправильно оценила их квалификацию работы, отдав победу «САТП». Вопросы к работе «САТП» и контролю за работой предприятия со стороны УДИБа появились и у прокуратуры.