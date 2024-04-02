Все подряды на ремонт красноярских дорог достались двум компаниям

В мэрии напомнили, что все 64 объекта, которые должны быть отремонтированы за сезон, были распределены на 8 контрактов по территориальному принципу. В Советском и Центральном районах будет работать компания «Промстрой». Контракты с ней уже заключены на ремонт следующих участков по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги»: