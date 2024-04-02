Суд обязал мэрию Омска незамедлительно расселить аварийный дом

По поручению прокурора Омской области Алексея Афанасьева прокуратура Октябрьского округа г. Омска провела проверку соблюдения жилищного законодательства в деятельности органов местного самоуправления.
Установлено, что в феврале 2017 года данный многоквартирный жилой дом признан аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения жильцов определен до 31 декабря 2020 г. Этот срок не переносился.
Техническое состояние жилого дома специалистами оценивается как недопустимое, аварийное, физический износ конструктивных элементов здания превышает 74%.
В целях защиты прав граждан прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении Администрации г. Омска принять меры к незамедлительному расселению жильцов многоквартирного дома.
Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокурора.
Фактическое исполнение судебного решения прокуратура поставила на контроль.