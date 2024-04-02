Молдавские перевозчики заявили о возможности возобновления акций протеста

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Молдавские автоперевозчики направили спикеру парламента коллективное обращение, в котором отметили, что могут возобновить акции протеста, если власти в срочном порядке не рассмотрят предложенный ими проект по внесению поправок в Кодекс дорожного транспорта. Об этом говорится в документе, опубликованном пресс-службой Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта (APOTA).
В конце февраля перевозчики организовали трехдневную акцию протеста. Однако через день после этого руководство парламента предложило им огласить свои предложения по изменениям в Кодекс автомобильного транспорта, и забастовка была прекращена.
Ассоциация 11 марта направила в парламент свой проект поправок к закону, однако, по словам перевозчиков, документ до сих пор не попал в распоряжение Министерства инфраструктуры и регионального развития.
«Мы были уверены, что срочные проблемы, касающиеся отрасли, могут быть рассмотрены в кратчайшие сроки. Но вынуждены признать, что ни одного сообщения и приглашения к дискуссии в адрес APOTA так и не поступило», — говорится в заявлении ассоциации.
К документу приложены обращения за подписью более чем 130 транспортных компаний, которые в совокупности обслуживают более 60% регулярных маршрутов по всей Молдове.
«Надеемся, что это обращение приведет к диалогу по предложенному нами ранее проекту, а не к возобновлению протестов», — заявили в APOTA.