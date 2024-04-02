Молдавские перевозчики заявили о возможности возобновления акций протеста

«Мы были уверены, что срочные проблемы, касающиеся отрасли, могут быть рассмотрены в кратчайшие сроки. Но вынуждены признать, что ни одного сообщения и приглашения к дискуссии в адрес APOTA так и не поступило», — говорится в заявлении ассоциации.