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Молдавские перевозчики заявили о возможности возобновления акций протеста

Автоперевозчики направили обращение в адрес спикера парламента.

Источник: md.sputniknews.ru

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Молдавские автоперевозчики направили спикеру парламента коллективное обращение, в котором отметили, что могут возобновить акции протеста, если власти в срочном порядке не рассмотрят предложенный ими проект по внесению поправок в Кодекс дорожного транспорта. Об этом говорится в документе, опубликованном пресс-службой Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта (APOTA).

В конце февраля перевозчики организовали трехдневную акцию протеста. Однако через день после этого руководство парламента предложило им огласить свои предложения по изменениям в Кодекс автомобильного транспорта, и забастовка была прекращена.

Ассоциация 11 марта направила в парламент свой проект поправок к закону, однако, по словам перевозчиков, документ до сих пор не попал в распоряжение Министерства инфраструктуры и регионального развития.

«Мы были уверены, что срочные проблемы, касающиеся отрасли, могут быть рассмотрены в кратчайшие сроки. Но вынуждены признать, что ни одного сообщения и приглашения к дискуссии в адрес APOTA так и не поступило», — говорится в заявлении ассоциации.

К документу приложены обращения за подписью более чем 130 транспортных компаний, которые в совокупности обслуживают более 60% регулярных маршрутов по всей Молдове.

«Надеемся, что это обращение приведет к диалогу по предложенному нами ранее проекту, а не к возобновлению протестов», — заявили в APOTA.