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Узэнергоинспекция пресекла завышение цен на газовых заправках

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На новости в социальных сетях о завышении цен на газ оперативно реагирует Узэнергоинспекция при Минэнерго. Его максимальная розничная цена не должна превышать 3,35 тысячи сумов за кубометр, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Так, на газозаправочной компрессорной станции в Фергане заправляли автомобили по цене 3,8 тысячи сумов за кубометр. Сотрудники областного управления Узэнергоинспекции провели разъяснительную работу с должностными лицами.

Подобная ситуация урегулирована еще на двух заправочных станциях в Сурхандарьинской и Андижанской областях.

Минэнерго просит граждан, столкнувшихся с завышенными ценами на газовых заправках, сообщать об этом в telegram-бот @EnergonazoratBot или по горячей линии +998 (71) 232−10 07.

Напоминаем, что постановлением Кабмина от 30 марта максимальная розничная цена природного газа при реализации природного газа на автозаправочных станциях до 1 июня текущего года установлена на уровне 3,35 тысячи сумов за кубометр.