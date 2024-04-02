Узэнергоинспекция пресекла завышение цен на газовых заправках

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На новости в социальных сетях о завышении цен на газ оперативно реагирует Узэнергоинспекция при Минэнерго. Его максимальная розничная цена не должна превышать 3,35 тысячи сумов за кубометр, сообщает корреспондент Podrobno.uz.