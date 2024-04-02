Узэнергоинспекция пресекла завышение цен на газовых заправках

Так, на газозаправочной компрессорной станции в Фергане заправляли автомобили по цене 3,8 тысячи сумов за кубометр. Сотрудники областного управления Узэнергоинспекции провели разъяснительную работу с должностными лицами.
Подобная ситуация урегулирована еще на двух заправочных станциях в Сурхандарьинской и Андижанской областях.
Минэнерго просит граждан, столкнувшихся с завышенными ценами на газовых заправках, сообщать об этом в telegram-бот @EnergonazoratBot или по горячей линии +998 (71) 232−10 07.
Напоминаем, что постановлением Кабмина от 30 марта максимальная розничная цена природного газа при реализации природного газа на автозаправочных станциях до 1 июня текущего года установлена на уровне 3,35 тысячи сумов за кубометр.