Порядок присвоения Государственного знака качества утвердили в Беларуси

Говорится, что интернет-пользователи будут голосовать за эстетичность. Однако последнее слово будет за республиканской комиссией, которая и вынесет окончательный вердикт. По словам заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Елены Моргуновой, претендовать на Государственный знак качества могут все белорусские предприятия. Она заметила, что также могут претендовать зарегистрированные в Беларуси юрлица, которые серийно, стабильно выпускают продукцию, и они сами определяют, какой именно вид продукции может претендовать у них на знак качества.