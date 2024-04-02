Порядок присвоения Государственного знака качества утвердили в Беларуси

В Беларуси утвердили порядок присвоения Государственного знака качества, сообщили в эфире телеканала СТВ.
Сообщается, что высшую степень оценки и признания получат продовольственные и промышленные товары, а также продукция производственно-технического назначения. Сказано, что производителю следует самостоятельно принять решение, связанное с определением товара, претендующего на Государственный знак качеств. Затем ответственные органы его оценят по основным показателям. Называются экологичность, безопасность, технологичность, инновационность.
Говорится, что интернет-пользователи будут голосовать за эстетичность. Однако последнее слово будет за республиканской комиссией, которая и вынесет окончательный вердикт. По словам заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Елены Моргуновой, претендовать на Государственный знак качества могут все белорусские предприятия. Она заметила, что также могут претендовать зарегистрированные в Беларуси юрлица, которые серийно, стабильно выпускают продукцию, и они сами определяют, какой именно вид продукции может претендовать у них на знак качества.
В эфире СТВ отметили, что проведение первой церемонии присвоения Государственного знака качества Беларуси планируется на ноябрь 2024 года. Она состоится во Всемирный день качества. Уточняется, что в течение двух лет с даты принятия постановления о присвоении продукции знака качества производитель имеет право использовать его при маркировке, в документах, рекламе.