В Екатеринбурге в строящейся школе на Советской появился шоу-рум

«Наша компания работает в качестве генподрядчика на знаковых для города и области инфраструктурных объектах, к которым приковано повышенное внимание. Представители государственного заказчика, как правило, в еженедельном режиме контролируют ход строительства. С рабочими визитами наши стройки регулярно посещают представители различных ведомств. Организация демонстрационных комнат позволяет не только качественно презентовать объект высокопоставленным гостям, но и предметно обсуждать проектные решения, типовые узлы, отделочные материалы и дизайн — чтобы в случае необходимости своевременно внести корректировки в проект до того, как решения будут тиражированы на все площади объекта», — рассказал руководитель строительства Александр Прокопович.