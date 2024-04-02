Почти 300 новых автобусов поступили в Свердловскую область

В Свердловскую область поступили все 299 автобусов, приобретенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» по заявке губернатора Евгения Куйвашева. На линии в муниципалитетах региона вышли уже более 150 машин. Новую технику уже оценили пассажиры в Каменске-Уральском, Волчанске, Красноуральске, Карпинске, Ирбите, Североуральске, Краснотурьинске, Алапаевске, Асбесте, Белоярском, Заречном, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Камышлове, Серове и других.