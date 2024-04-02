Обновленная программа кредитов на белорусские товары заработает с 3 апреля

Также кредитная программу продлена до конца 2025 года. Кредиты выдает Беларусбанк, общая сумма на одного человека не может быть больше 300 базовых величин (сейчас это 12 тысяч белорусских рублей). Банк ранее сообщал, что можно кредитоваться без предоставления справки о доходах.