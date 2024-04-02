Обновленная программа кредитов на белорусские товары заработает с 3 апреля

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Продукцию многих частных и государственных предприятий Беларуси можно будет купить в розницу по новой льготной кредитной программе, следует из официально опубликованного постановления Совмина.
«Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования», — говорится в документе.
То есть постановление заработает с 3 апреля. Ранее сообщалось, что оно расширяет список товаров, на которые можно взять льготный кредит под 4%.
Теперь в перечне, к примеру, появились встраиваемые варочные панели, ковры, комплекты деревянных изделий для строительства деревянных домов, деревянные окна и двери, ламинированные напольные покрытия и многое другое.
Расширен и список производителей. Теперь в нем многие государственные лесхозы, производители стройматериалы, практически все мебельные фабрики страны и другие предприятия.
Также кредитная программу продлена до конца 2025 года. Кредиты выдает Беларусбанк, общая сумма на одного человека не может быть больше 300 базовых величин (сейчас это 12 тысяч белорусских рублей). Банк ранее сообщал, что можно кредитоваться без предоставления справки о доходах.
Кредит будут рассчитывать исходя из того, что среднемесячный чистый доход у получателя — не более 25 базовых величин (1 тысяча рублей). Для граждан пенсионного возраста — не выше 20 базовых (800 рублей).