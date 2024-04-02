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Кому в Калининграде готовы платить от 200 тысяч рублей и выше

В Калининградской области средняя предлагаемая зарплата в вакансиях составляет 49,6 тысячи рублей, что на 10,6 тысячи ниже средней российской зарплаты, но при этом на 13,6 тысячи рублей больше, чем в начале весны в прошлом году в регионе.

Сейчас больше всего высокооплачиваемых вакансий (от 200 тысяч рублей и выше) предлагают компании Калининградской области из сферы строительства недвижимости, автомобильного бизнеса, ИТ, а также бизнес из сферы перевозок и логистики. С другой стороны, меньше всего предложений о работе с высокой зарплатой работодатели Калининградской области разместили за последнее время в сфере маркетинга, гостиничного бизнеса, образовательной сфере и энергетики, прокомментировали в Калининграде сегодня, 2 апреля 2024 года, собкору сетевой газеты Янтарный край в компании HeadHunter, проведшей исследование.

Эксперты составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Калининградской области прямо сейчас:

— Senior Frontend developer, до 350 000 ₽ до вычета налогов (профессия FrontEnd разработчика предполагает создание видимой для пользователя части веб-страницы;

— Инженер-геодезист (в ночную смену), от 220 000 ₽ до вычета налогов;

— Электросварщик ручной сварки технологических трубопроводов 6 разряд, до 273 000 ₽ на руки;

— автоэлектрик с переездом в Красноярский край, от 200 000 ₽ на руки;

— Ведущий аналитик, до 300 000 ₽ на руки;

— Врач-косметолог, до 300 000 ₽ до вычета налогов;

— Программист С++, до 230 000 ₽ на руки;

— руководитель отдела маркетинга, до 200 000 ₽ на руки;

— QA Lead, до 300 000 ₽ на руки (профессия QA Lead предполагает руководство командой тестировщиков);

— Руководитель отдела ИТ, до 300 000 ₽ на руки.

Тем временем, работодатели из регионов СЗФО начали пересмотр зарплат своих сотрудников за первые три месяца 2024 года. В январе пересмотр дохода провели 27% компаний, в феврале — 6%, а в марте — 16%. Средний размер пересмотра составляет +8% от текущего уровня дохода работников.

Отраслями-лидерами по частотности индексации зарплат в СЗФО стали ИТ-сфера, тяжелое машиностроение, транспортный сектор и компании из лесопромышленной отрасли.