Кому в Калининграде готовы платить от 200 тысяч рублей и выше

Сейчас больше всего высокооплачиваемых вакансий (от 200 тысяч рублей и выше) предлагают компании Калининградской области из сферы строительства недвижимости, автомобильного бизнеса, ИТ, а также бизнес из сферы перевозок и логистики. С другой стороны, меньше всего предложений о работе с высокой зарплатой работодатели Калининградской области разместили за последнее время в сфере маркетинга, гостиничного бизнеса, образовательной сфере и энергетики, прокомментировали в Калининграде сегодня, 2 апреля 2024 года, собкору сетевой газеты Янтарный край в компании HeadHunter, проведшей исследование.
Эксперты составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Калининградской области прямо сейчас:
— Senior Frontend developer, до 350 000 ₽ до вычета налогов (профессия FrontEnd разработчика предполагает создание видимой для пользователя части веб-страницы;
— Инженер-геодезист (в ночную смену), от 220 000 ₽ до вычета налогов;
— Электросварщик ручной сварки технологических трубопроводов 6 разряд, до 273 000 ₽ на руки;
— автоэлектрик с переездом в Красноярский край, от 200 000 ₽ на руки;
— Ведущий аналитик, до 300 000 ₽ на руки;
— Врач-косметолог, до 300 000 ₽ до вычета налогов;
— Программист С++, до 230 000 ₽ на руки;
— руководитель отдела маркетинга, до 200 000 ₽ на руки;
— QA Lead, до 300 000 ₽ на руки (профессия QA Lead предполагает руководство командой тестировщиков);
— Руководитель отдела ИТ, до 300 000 ₽ на руки.
Тем временем, работодатели из регионов СЗФО начали пересмотр зарплат своих сотрудников за первые три месяца 2024 года. В январе пересмотр дохода провели 27% компаний, в феврале — 6%, а в марте — 16%. Средний размер пересмотра составляет +8% от текущего уровня дохода работников.
Отраслями-лидерами по частотности индексации зарплат в СЗФО стали ИТ-сфера, тяжелое машиностроение, транспортный сектор и компании из лесопромышленной отрасли.