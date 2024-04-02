Кому в Калининграде готовы платить от 200 тысяч рублей и выше

Сейчас больше всего высокооплачиваемых вакансий (от 200 тысяч рублей и выше) предлагают компании Калининградской области из сферы строительства недвижимости, автомобильного бизнеса, ИТ, а также бизнес из сферы перевозок и логистики. С другой стороны, меньше всего предложений о работе с высокой зарплатой работодатели Калининградской области разместили за последнее время в сфере маркетинга, гостиничного бизнеса, образовательной сфере и энергетики, прокомментировали в Калининграде сегодня, 2 апреля 2024 года, собкору сетевой газеты Янтарный край в компании HeadHunter, проведшей исследование.