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Доллар дорожает на торгах во вторник

Нефть продолжает расти в цене на международных площадках, но российская валюта пока не ощущает поддержки от этого.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Рубль укрепляется по отношению к российской и китайской валютам в начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.

Спрос и предложение на евро на старте сессии 2 апреля отсутствовали. В настоящее время в еврозоне инфляция продолжает замедляться, что может оказать дополнительную поддержку евро.

Несмотря на падение стоимости гособлигаций США, американская валюта возобновила рост. По состоянию на 10:20 она укрепилась на 0,14% и достигла отметки в 3,2545 рубля.

Российская валюта при этом незначительно ослабла и по состоянию на 10:21 подешевела на 0,02%. На торгах за 100 российских просили 3,5171 белорусских рубля.

Валюта Китая проигнорировала дорожающую медь и по состоянию на 10:20 стала дешевле на 0,02%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4664 рубля.