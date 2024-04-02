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В Уфе сносят здание школы № 23

В рамках реконструкции было решено снести здание 1969 года постройки и возвести новое.

Источник: соцсети

В Уфе сносят здание школы № 23, построенное в 1969 году. В рамках реконструкции было решено возвести новое.

Как сообщил мэр города Ратмир Мавлиев, участок для строительства ограничен, поэтому новая школа будет Г-образной формы, за счет этого удастся разместить на участке спортивное ядро с беговыми дорожками, которого раньше не было.

«Все работы планируем завершить до конца 2025 года», — заверил Ратмир Мавлиев.

Отметим, что здание на ул. Николая Дмитриева признали аварийным еще в 2019 году. Школьники посещают Центр Образования № 15 на этой же улице. Работы будут осуществляться в рамках республиканской адресной инвестиционной программы. Планируемая сметная стоимость проекта составляет более 500 млн рублей.

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