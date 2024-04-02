Торговые сети Крыма снизили цены на 30 социально значимых товаров

Крымские торговые сети уменьшили цены на 30 социально значимых товаров. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».
Для того, чтобы снизить цены, республиканское Министерство промышленной политики заключает соглашения с предпринимателями. Такие документы подписали девять из 12 крупных компаний. Крым — первый российский регион, где ввели такую экспериментальную систему.
Каждый магазин сам определяет то, на какую продукцию снизить стоимость. Цена на такие товары обычно указана на синем ярлыке.
Кроме того, с 18 марта для многодетных семей действуют специальные скидки на все товары, кроме акционных, социальных, а также алкоголя и сигарет. Для того, чтобы воспользоваться такой услугой, нужно предоставить соответствующий документ или паспорт.