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Торговые сети Крыма снизили цены на 30 социально значимых товаров

Это было сделано по соглашениям с Минпромом.

Источник: Комсомольская правда

Крымские торговые сети уменьшили цены на 30 социально значимых товаров. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

Для того, чтобы снизить цены, республиканское Министерство промышленной политики заключает соглашения с предпринимателями. Такие документы подписали девять из 12 крупных компаний. Крым — первый российский регион, где ввели такую экспериментальную систему.

Каждый магазин сам определяет то, на какую продукцию снизить стоимость. Цена на такие товары обычно указана на синем ярлыке.

Кроме того, с 18 марта для многодетных семей действуют специальные скидки на все товары, кроме акционных, социальных, а также алкоголя и сигарет. Для того, чтобы воспользоваться такой услугой, нужно предоставить соответствующий документ или паспорт.

торговля