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S7 запустила прямые рейсы между Братском и Красноярском

Самолеты будут летать два раза в неделю.

Источник: IrkutskMedia.ru

Авиакомпания S7 Airlines начала выполнять прямые перелеты по новому направлению Братск — Красноярск сегодня, 2 апреля. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и субботам. Время в пути составит 1 час 25 минут. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Самолет будет вылетать из Красноярска в 15:05 и приземляться в Братске в 17:25 с учетом разницы во времени. Обратный рейс из Братска — в 18:15, прилет в Красноярск — в 18:40 по местному времени.

Пассажиры будут летать на самолете Embraer 170, салон которого размещает 78 пассажиров.