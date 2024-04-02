S7 запустила прямые рейсы между Братском и Красноярском

Авиакомпания S7 Airlines начала выполнять прямые перелеты по новому направлению Братск — Красноярск сегодня, 2 апреля. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и субботам. Время в пути составит 1 час 25 минут. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Самолет будет вылетать из Красноярска в 15:05 и приземляться в Братске в 17:25 с учетом разницы во времени. Обратный рейс из Братска — в 18:15, прилет в Красноярск — в 18:40 по местному времени.
Пассажиры будут летать на самолете Embraer 170, салон которого размещает 78 пассажиров.