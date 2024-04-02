Развитие каршерингового бизнеса поддерживают в Хабаровском крае

Начинающие предприятия в Хабаровском крае получают поддержку для развития бизнеса. Главным образом, это финансовая помощь, но часто бывает сложно получить кредит из-за отсутствия залога и положительной кредитной истории. Гарантийный фонд приходит на помощь, предоставляя поручительства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В прошлом году благодаря этому фонду начинающие СМСП получили кредиты на 513 миллионов рублей, а в этом году — на почти 44. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".