Развитие каршерингового бизнеса поддерживают в Хабаровском крае

Начинающие предприятия в Хабаровском крае получают поддержку для развития бизнеса. Главным образом, это финансовая помощь, но часто бывает сложно получить кредит из-за отсутствия залога и положительной кредитной истории. Гарантийный фонд приходит на помощь, предоставляя поручительства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В прошлом году благодаря этому фонду начинающие СМСП получили кредиты на 513 миллионов рублей, а в этом году — на почти 44. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В августе 2022 года два студента ДВГУПС основали компанию. Их бизнес начинался с одного автомобиля, купленного в кредит, а сейчас у них в парке уже 35 машин эконом- и бизнес-класса. Их бизнес успешно развивается, и обороты продолжают расти.
— Интерес к нашим услугам постоянно увеличивается. В настоящее время в нашей клиентской базе пользуются услугами четыре тысячи клиентов, при этом общее число клиентов составляет около 15 тысяч, — рассказал генеральный директор компании Иван Вареник.
В перспективных планах компании — расширение каршеринга в других регионах. Для этого необходимо пополнить парк автомобилей. Однако у компании не хватает свободных средств и собственного залога. Благодаря поддержке краевого Гарантийного фонда, в марте компания получила два банковских кредита на общую сумму 7,4 миллиона рублей. Средства будут использованы на покупку 10 автомобилей за рубежом и покрытие прочих расходов.
С 2023 года стаж начинающих предприятий, которые могут претендовать на льготное госфинансирование, увеличен с года до двух лет. Теперь такими считаются предприятия, зарегистрированные менее двух лет назад.