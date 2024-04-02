Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для создания индустриальной зоны в Экибастузе хотят привлечь 100 млрд тенге инвестиций

Развитие города планируется по 3 крупным направлениям.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 2 апр — Sputnik. Для создания индустриальной зоны в Экибастуз планируется привлечь 100 млрд тенге инвестиций, сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в ходе заседания правительства.

«Он отметил важность диверсификации экономики моногородов на примере г. Сарань, и рассказал о планах развития города Экибастуз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что развитие города планируется по 3 крупным направлениям: это кластеры энергетики, металлургии и производства железнодорожной продукции. Усовершенствование энергетической отрасли связано с увеличением мощностей Экибастузской ГРЭС.

«Развитие металлургической отрасли будет обеспечено за счет решения о создании Индустриальной зоны с привлечением в качестве основного партнера ТОО “Mineral Product”. В период строительства будут созданы 800 рабочих мест, в эксплуатационный период 4 000. Ожидается привлечение более 100 миллиардов тенге инвестиций», — сказал министр.

В регионе будут построены сталеплавильный завод, по производству ферросплавной продукции и железа.

В рамках создания железнодорожного кластера в Экибастузе запустили проект «Строительства кузнечно-бандажного комплекса», он обеспечит около 700 рабочих мест.

Кроме того, Канат Шарлапаев отметил, что в моногородах в отраслях, находящихся в введении министерства, работают 1,5 тыс. предприятий, их объем производства в прошлом году составил 18,5 трлн тенге или 40% от общереспубликанского показателя.