Федеральный девелопер возведет в Ростовской области 2 млн кв. метров жилья

— Приобрели 65% доли в предприятии, созданном для реализации крупного проекта в Ростове-на-Дону. Речь идет о комплексном развитии территории площадью 300 га с перспективой увеличения застройки почти в три раза, до 800 га. Свыше 2 млн квадратных метров — ожидаемая площадь первого этапа проекта, — говорится в публикации.