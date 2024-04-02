Федеральный девелопер возведет в Ростовской области 2 млн кв. метров жилья

Федеральный девелопер планирует возвести в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону более 2 млн кв. метров жилья. Об этом говорится на сайте компании.
— Приобрели 65% доли в предприятии, созданном для реализации крупного проекта в Ростове-на-Дону. Речь идет о комплексном развитии территории площадью 300 га с перспективой увеличения застройки почти в три раза, до 800 га. Свыше 2 млн квадратных метров — ожидаемая площадь первого этапа проекта, — говорится в публикации.
Построить хотят «15-минутный город со всей необходимой инфраструктурой в пешей доступности и зелеными зонами». Работы должны начать уже в первом полугодии 2025 года.
Добавим, девелопер в рамках ростовского проекта будет заниматься разработкой и согласованием документации, проектированием, непосредственно строительством, маркетингом и продажами. В дальнейшем организация планирует расширять свою географию присутствия.