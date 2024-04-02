Свердловские дорожники начнут ремонты после установления тепла

По словам чиновника, после установления теплой погоды станет возможным использование так называемых черных смесей, то есть асфальтобетона. При этом, подчеркнул Чегаев, те работы, которые не связаны с применением «теплолюбивых» материалов, ведутся на улично-дорожной сети региона круглогодично. По словам и. о. министра, в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в текущем году запланировано освоить 31,3 млрд рублей из бюджетов разных уровней. На территории Свердловской области планируются работы на 48 км улично-дорожной сети. В Екатеринбурге будет построено и реконструировано 13 км дорожного полотна.