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Свердловские дорожники начнут ремонты после установления тепла

Активный ремонт дорог в Свердловской области начнется после установления среднесуточных температур выше +5 градусов. Всего в 2024 году в регионе планируются работы на 79 объектах, в том числе 52 ремонта. Об этом на пресс-конференции во вторник, 2 апреля, заявил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

По словам чиновника, после установления теплой погоды станет возможным использование так называемых черных смесей, то есть асфальтобетона. При этом, подчеркнул Чегаев, те работы, которые не связаны с применением «теплолюбивых» материалов, ведутся на улично-дорожной сети региона круглогодично. По словам и. о. министра, в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в текущем году запланировано освоить 31,3 млрд рублей из бюджетов разных уровней. На территории Свердловской области планируются работы на 48 км улично-дорожной сети. В Екатеринбурге будет построено и реконструировано 13 км дорожного полотна.

Как уточнил заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, в городе планируются работы на 24 участках улично-дорожной сети, а также реконструкция 24 светофорных объектов. Основную часть дорожных работ в Екатеринбурге планируют завершить до Дня города.