Расширенная программа кредита под 4% на белорусские товары заработает с 3 апреля

Расширенная программа кредитов под 4% на белорусские товары заработает с 3 апреля 2024 года. Это следует из постановления белорусского правительства № 228 от 29 марта 2024 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
В документе сказано, что белорусы смогут взять льготный кредит под 4% на встраиваемые варочные панели, ламинированные напольные покрытия, деревянные окна и двери, микроволновые печи, мебель, кухонные маши и ряд других товаров. Кроме того, был расширен список производителей. Так, в нем появились практически все мебельные фабрики Беларуси, многие государственные лесхозы, производители стройматериалов.
Ранее мы писали, что указанная кредитная программа была продлена до конца 2025 года. Кредиты выдает Беларусбанк, однако общая сумма на одного человека не может быть более 300 базовых величин, или 12 000 рублей (по состоянию на 2 апреля 2024 года).