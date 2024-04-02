Расширенная программа кредита под 4% на белорусские товары заработает с 3 апреля

Ранее мы писали, что указанная кредитная программа была продлена до конца 2025 года. Кредиты выдает Беларусбанк, однако общая сумма на одного человека не может быть более 300 базовых величин, или 12 000 рублей (по состоянию на 2 апреля 2024 года).