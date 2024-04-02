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Стало известно, на сколько подорожали путёвки в омские летние лагеря

Новую стоимость утвердила мэрия.

Источник: Om1.ru

Администрация Омска утвердила стоимость детских путёвок в лагерь «Юбилейный». Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии.

В этом году стоимость путёвки на 21 день отдыха составит 30 тысяч рублей. Отметим, что в 2023 году 21 день обходился родителям в 24,8 тысяч рублей.

Подорожали путёвки и в другие детские лагеря. За 21 день в лагере «Иртышские зори» придётся заплатить 30,3 тысячи рублей, за 14 дней — 20,4 тысячи рублей. В лагере «Дружные ребята» 14 дней отдыха обойдутся в 22,4 тысячи рублей.

туризм и отдых