Стало известно, на сколько подорожали путёвки в омские летние лагеря

Администрация Омска утвердила стоимость детских путёвок в лагерь «Юбилейный». Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии.
В этом году стоимость путёвки на 21 день отдыха составит 30 тысяч рублей. Отметим, что в 2023 году 21 день обходился родителям в 24,8 тысяч рублей.
Подорожали путёвки и в другие детские лагеря. За 21 день в лагере «Иртышские зори» придётся заплатить 30,3 тысячи рублей, за 14 дней — 20,4 тысячи рублей. В лагере «Дружные ребята» 14 дней отдыха обойдутся в 22,4 тысячи рублей.