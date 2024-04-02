На Урале посчитали реальную зарплату рабочего на стройке

Об этом сообщает Уральское объединение строителей. На данный момент в России, включая Свердловскую область, практикуется новый метод определения сметной стоимости возведения объектов капстроительства — ресурсно-индексный (РИМ). В частности, расчёт зарплаты рабочего ведётся не по данным Росстата, а основывается на реальных заработных платах, которые заявляют участники рынка.