На Урале посчитали реальную зарплату рабочего на стройке

Среднемесячная зарплата рабочего первого разряда на стройках Свердловской области в 2023 году составила 117% по сравнению с 2022 годом и достигла уровня в 48 247 рублей.
Об этом сообщает Уральское объединение строителей. На данный момент в России, включая Свердловскую область, практикуется новый метод определения сметной стоимости возведения объектов капстроительства — ресурсно-индексный (РИМ). В частности, расчёт зарплаты рабочего ведётся не по данным Росстата, а основывается на реальных заработных платах, которые заявляют участники рынка.
«На основе опроса компаний был выполнен расчёт нового показателя заработной платы, который утверждён Главгосэкспертизой и Министерством строительства Свердловской области, — сообщил заместитель руководителя СРО “Уральское объединение строителей” и “Лига проектных организаций” Денис Снетков. — Теперь стоимость строительных контрактов будет более объективной».