Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нового гендиректора Атырауского НПЗ назначили на фоне скандала

Абзал Досжанов назначен генеральным директором Атырауского нефтеперерабатывающего завода, передает Tengrinews.kz.

Источник: kmg.kz

«По решению общего собрания участников на должность генерального директора ТОО “АНПЗ” назначен Абзал Досжанов», — говорится в сообщении на сайте компании.

Абзал Досжанов трудовую деятельность начал в 2006 году на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в качестве оператора технологических установок и вырос до начальника смены гидрогенизационных процессов. После повышения квалификации во Французском институте нефти (IFP School) продолжил работу на АНПЗ в должности главного специалиста по технологии группы сопровождения проекта модернизации предприятия. С 2010 года работал в компании KMG International: менеджером по улучшению процессов завода Петромидия, заместителем директора по производству, первым заместителем генерального директора Rompetrol Petrochemicals, операционным директором Rompetrol Rafinare, руководителем компаний Rominserv и Rompetrol Well Services, первым заместителем гендиректора — главным инженером на нефтеперерабатывающем заводе Rompetrol Rafinare. С 2023 года и до настоящего времени занимал должность начальника управления нефтепереработки департамента переработки нефти и нефтехимии АО «НК “КазМунайГаз”.

В феврале 2024 года стало известно, что генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) и главного инженера завода сняли с должностей. Агентство по финансовому мониторингу сообщило о расследовании в отношении руководства ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».