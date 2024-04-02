В Новосибирске заявили о назначении нового главы «Спецавтохозяйства»

Андрей Колмаков, возглавлявший новосибирский филиал СГК с 2018 по 2023 год, теперь исполняет обязанности руководителя «Спецавтохозяйства». Ему 57 лет. У него образование по экономике и управлению предприятием. Колмаков обладает богатым опытом работы в энергетических компаниях с начала 2000-х годов.