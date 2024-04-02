1 мая в Казахстане стартует новая ипотечная программа

«Эти вещи, может, не совсем следует смешивать. “Отбасы банк” достаточно давно работает и достаточно неплохо себя зарекомендовал с точки зрения распределения ипотеки. Считаю, что у “Отбасы банка” достаточно компетенций, чтобы правильно эту работу организовать и дать возможность ещё большему количеству наших граждан получить доступ к своему жилью», — пояснил министр.