Доллар подорожал, а евро подешевел на торгах во вторник

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Рубль ослабил свои позиции только по отношению к доллару и юаню в результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.
Европейская валюта 2 апреля торговалась в минимальных объемах. Евро подешевел на 0,31% и опустился ниже психологической отметки в 3,5 рубля. Во вторник он завершил сессию на уровне 3,497 рубля.
При этом американская валюта, наоборот, почувствовала себя увереннее и пошла в рост. Доллар подорожал на 0,23% и достиг уровня в 3,2572 рубля.
Курс российской валюты несколько скорректировался и незначительно снизился — на 0,01%. На торгах за 100 российских нужно было отдать 3,5175 белорусского рубля.
Валюта Китая сменила утренний тренд и укрепила свои позиции на 0,19%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4758 рубля.