Омичи активно идут работать курьерами

В этом году в Омске спрос на курьеров вырос на 144%. Такие данные приводят аналитики «Авито. Услуги». Наиболее востребованы курьеры на автомобиле. При этом число желающих работать курьерами тоже растёт: автодоставщиков стало больше на 157%, курьеров на самокатах — на 244%, пеших — на 187%.