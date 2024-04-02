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Омичи активно идут работать курьерами

Спрос на этих работников вырос на 144%.

Источник: Om1.ru

В этом году в Омске спрос на курьеров вырос на 144%. Такие данные приводят аналитики «Авито. Услуги». Наиболее востребованы курьеры на автомобиле. При этом число желающих работать курьерами тоже растёт: автодоставщиков стало больше на 157%, курьеров на самокатах — на 244%, пеших — на 187%.

«Этому в том числе способствовало развитие электронной коммерции, рост онлайн-продаж товаров повседневного спроса (e-grocery) и рынка доставки готовой еды. Услуги курьеров одинаково востребованы как у бизнеса, так и у омичей», — рассказали в «Авито. Услугах».

занятость