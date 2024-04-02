Казахстан и Туркменистан обсуждают сотрудничество в газовой отрасли

В рамках визита в Ашхабад состоялись встречи председателя правления АО «НК “QazaqGaz” Санжара Жаркешова с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Батыром Амановым и председателем государственного концерна Türkmengaz Максатом Бабаевым, передает пресс-служба нацкомпании QazaqGaz.
В ходе проведенных переговоров стороны обсудили планы по усилению плодотворного сотрудничества двух стран в газовой отрасли.
В частности, стороны отметили обоюдную заинтересованность в совместном освоении добычных активов, реализации газопроводных проектов на территории двух стран и поставках газа на взаимовыгодной основе.
По итогам встреч стороны выразили готовность к сотрудничеству по расширению стратегического взаимодействия в газовой отрасли.