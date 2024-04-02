Доллар подорожал на торгах 2 апреля

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 61,63 тенге.
Нацбанк установил курс евро в 481,35 тенге, рубля — 4,84 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,7−449,5 тенге, евро — по 480−484 тенге, российские рубли — по 4,73−4,85 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 2 апреля.
Так, цена нефти марки Brent впервые с 30 октября превысила 89 долларов за баррель.
Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,83%, до 89,02 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,97%, до 85,36 доллара за баррель.