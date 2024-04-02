На целевое обучение в вузы Башкирии будут принимать по новым правилам

Как сообщили в передаче «Салям» на канале БСТ из ЦУР РБ, теперь для выбора будет доступен лишь один заказчик и только в один вуз.
При этом договор об обучении можно заключить между заказчиком, абитуриентом и университетом, а учебное заведение дважды в год обязуется передавать сведения заказчику об успеваемости студента.
Максимальный же срок отработки в компании или организации после завершения обучения составит до 5 лет (минимальный — 3 года).
«Изменения коснутся также способа поиска заказчика. Единая платформа “Работа России” объединит работодателей, профессиональные учебные заведения и студентов. Всю информацию в открытом доступе опубликуют на сайтах приемных комиссий вузов Башкортостана. Вопросы можно задать и по телефону горячей линии министерства науки и высшего образования России
Ранее в республике утвердили квоты на целевое обучение для студентов в 2024 году.