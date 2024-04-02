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Сменился глава аэропорта Астаны

Назначен новый председатель правления аэропорта Астаны. Им стал Юсуф Альджавдер, сообщает Zakon.kz.

Источник: пресс-служба КГА РК

Согласно информации Комитета гражданской авиации (КГА) за 2 апреля 2024 года:

«Председателем правления АО “Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев” по согласованию с Аппаратом правительства Казахстана назначен Юсуф Рашед Мохаммед Альджавдер. От ранее занимаемой должности освобожден Жолдасов Ергазы Абирович».

Отмечено, что Альджавдер имеет более 25-ти лет опыта работы в авиационной отрасли.

Работал на различных должностях, в том числе на руководящих постах в авиакомпаниях «Emirates», «British Airways», в международных аэропортах Дубай и Абу-Даби.

В КГА напомнили, в ноябре 2023 года аэропорт Астаны передан в доверительное управление компании «Terminals Holding» (ОАЭ).

Группа компаний Terminals Holding — авиационное предприятие, обслуживающее клиентов на рынках Азии и Африки, а также связанное с портовой и промышленной компанией Abu Dhabi Ports.

С 1 мая 2024 года инвестор за счет частных инвестиций планирует приступить к капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы, которая не проходила модернизацию более 20 лет.