Третий участок скоростной трассы Казань-Екатеринбург завершен на 50%

В Свердловской области третий этап дороги Дюртюли-Ачит готов наполовину. В связи с благоприятными погодными условиями вскоре строительство перейдет на более интенсивные темпы работы. Об этом в своем telegram-канале сообщает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
— Строители уже перенесли инженерные коммуникации, занимаются насыпью слоев дорожной одежды, также трудятся и на всех искусственных сооружениях этапа, — пишет вице-премьер.
На участке будут построены две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Дорога от города Дюртюли до поселка Ачит войдет в состав скоростной трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга и свяжет между собой три субъекта РФ.