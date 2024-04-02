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Третий участок скоростной трассы Казань-Екатеринбург завершен на 50%

На объекте задействовано 460 человек и 134 единицы техники.

В Свердловской области третий этап дороги Дюртюли-Ачит готов наполовину. В связи с благоприятными погодными условиями вскоре строительство перейдет на более интенсивные темпы работы. Об этом в своем telegram-канале сообщает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Строители уже перенесли инженерные коммуникации, занимаются насыпью слоев дорожной одежды, также трудятся и на всех искусственных сооружениях этапа, — пишет вице-премьер.

На участке будут построены две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Дорога от города Дюртюли до поселка Ачит войдет в состав скоростной трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга и свяжет между собой три субъекта РФ.