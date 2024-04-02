Рублево-Архангельская линия метро улучшит обслуживание 800 тыс. жителей — Собянин

Собянин добавил, что проект будет реализовываться в несколько этапов. В свою очередь, гендиректор компании-подрядчика АО «Объединение “Ингеоком” Сергей Кидяев добавил, что сейчас к финалу подходит проходка перегонных тоннелей между станциями “Народное Ополчение” и “Звенигородская”. По его словам, специалисты выполнили половину этой проходки в сторону “Звенигородской”.