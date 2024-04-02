Ремонтные работы идут на девяти мостах и трех дорогах Свердловской области

По словам исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дениса Чегаева, дорожный сезон 2024 года станет одним из самых длинных на Среднем Урале — работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже идут на девяти мостах и трех дорогах.
«Всего в 2024 году в рамках нацпроекта мы планируем провести работы на 79 объектах: 55 — ремонты участков дорог и искусственных сооружений, 24 — это обновление и модернизация светофорных объектов. На региональной сети будут ремонтироваться 24 участка общей протяженностью 71 километр», — уточнил Чегаев.
Четыре участка протяженностью почти шесть километров отремонтируют в Нижнем Таниле, девять участков протяженностью чуть больше 13 километров — в Екатеринбурге.
Работы идут на девяти искусственных сооружениях регионального значения — на путепроводах на Серовском тракте, на эстакаде на 42-м километре ЕКАД, а также на мостах через реки на севере региона.
Кроме того, строители уже вышли на участок автодороги Илим — Колпаковка в Шалинском районе, где обновят 16 километров дорожного полотна, а также на автомобильной дороге Сосьва — Восточный в Сосьвинском городском округе на участке с 3-го по 9-й километр. Подготовительные работы развернулись и на участке с 21-го по 24-й километр дороги Красноуфимск — село Симинчи.
В общей сложности в 2024 году объем дорожного фонда составляет 31,3 миллиарда рублей, 4,5 миллиарда рублей из них будет направлено на работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».