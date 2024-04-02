Ремонтные работы идут на девяти мостах и трех дорогах Свердловской области

Кроме того, строители уже вышли на участок автодороги Илим — Колпаковка в Шалинском районе, где обновят 16 километров дорожного полотна, а также на автомобильной дороге Сосьва — Восточный в Сосьвинском городском округе на участке с 3-го по 9-й километр. Подготовительные работы развернулись и на участке с 21-го по 24-й километр дороги Красноуфимск — село Симинчи.