Власти Ростова предложили на выбор две даты отключения отопления

Власти Ростова-на-Дону предложили на выбор две даты отключения отопления — восьмого апреля либо после 15 апреля. Голосование проходит в telegram-канале сити-менеджера Алексея Логвиненко.
«Последние дни в Ростове очень теплые. И многие ростовчане жалуются, что в квартирах очень жарко, и просят отключить отопление в домах. В связи с потеплением теплоснабжающие организации уже снизили температуру теплоносителя в сетях с 90 до 70 градусов. Дальнейшее снижение температуры невозможно, поскольку в этом случае заметно снизится и температура горячей воды», — пояснил градоначальник.
Алексей Логвиненко отметил, что если в городе вновь похолодает, то вернуть отопление обратно технически не выйдет. Это связано с остановкой циркуляции воды. Чтобы перезапустить систему, потребуется 14 дней за которые, естественно, снова потеплеет.
Как правило, отопление в Ростове отключают примерно 15 апреля. Отопительный завершают после того, как пять дней подряд среднесуточная температура воздуха была выше восьми градусов Цельсия. Решение принимают на основе сведений от метеорологических служб.