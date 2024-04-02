Власти Ростова предложили на выбор две даты отключения отопления

«Последние дни в Ростове очень теплые. И многие ростовчане жалуются, что в квартирах очень жарко, и просят отключить отопление в домах. В связи с потеплением теплоснабжающие организации уже снизили температуру теплоносителя в сетях с 90 до 70 градусов. Дальнейшее снижение температуры невозможно, поскольку в этом случае заметно снизится и температура горячей воды», — пояснил градоначальник.