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Сумму в 350 млн рублей на ремонт дорог в Евпатории Аксенов счел завышенной

Глава Крыма заявил, что нужно провести перерасчет.

Сумма в 350 млн рублей, необходимая для проведения ремонта дорог в Евпатории, является завышенной. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в Евпатории собираются провести ямочный ремонт на площади 30 тысяч квадратных метров. Всего же нужно отремонтировать впятеро больше — 150 тысяч квадратных метров. По данным евпаторийской администрации, на это потребуется около 200 млн рублей, а еще 150 млн рублей — на проведение аналогичных работ в дворах многоэтажек.

— Считаю, что стоимость необоснованно завышена, необходимо провести перерасчет, — заявил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что в микрорайоне Спутник-1 уже стартовало грейдирование улиц. По его словам, с середины апреля работы начнутся в микрорайоне Спутник-2.

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