Сумму в 350 млн рублей на ремонт дорог в Евпатории Аксенов счел завышенной

Сумма в 350 млн рублей, необходимая для проведения ремонта дорог в Евпатории, является завышенной. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, в Евпатории собираются провести ямочный ремонт на площади 30 тысяч квадратных метров. Всего же нужно отремонтировать впятеро больше — 150 тысяч квадратных метров. По данным евпаторийской администрации, на это потребуется около 200 млн рублей, а еще 150 млн рублей — на проведение аналогичных работ в дворах многоэтажек.
— Считаю, что стоимость необоснованно завышена, необходимо провести перерасчет, — заявил Аксенов.
Глава Крыма добавил, что в микрорайоне Спутник-1 уже стартовало грейдирование улиц. По его словам, с середины апреля работы начнутся в микрорайоне Спутник-2.