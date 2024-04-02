Сумму в 350 млн рублей на ремонт дорог в Евпатории Аксенов счел завышенной

По его словам, в Евпатории собираются провести ямочный ремонт на площади 30 тысяч квадратных метров. Всего же нужно отремонтировать впятеро больше — 150 тысяч квадратных метров. По данным евпаторийской администрации, на это потребуется около 200 млн рублей, а еще 150 млн рублей — на проведение аналогичных работ в дворах многоэтажек.