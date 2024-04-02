На ремонт тротуаров в Калининграде выделили ещё 30 млн рублей

На ремонт тротуаров в Калининграде выделили ещё 30,2 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале городской администрации.
На ремонт тротуара на проспекте Победы от входа в Центральный парк до улицы Пушкина выделили 7,7 миллиона. Подрядчику также предстоит установить на участке новую автобусную остановку. На ремонт нечётной стороны улицы Донского от Паркового ручья до Пушкина выделили 7,5 миллиона. Специалисты также приведут в порядок участки тротуара на Алябьева. На эти цели выделили 15 миллионов рублей.
Подрядчиков определят 11 и 12 апреля. Отремонтировать тротуар на проспекте Победы необходимо за 135 дней с даты заключения контракта, на улице Донского — за 110, а на Алябьева — за 130.
По сравнению с 2023 годом количество ремонтируемых тротуаров увеличили с 19 до 29. По словам главы администрации Елены Дятловой, в первую очередь приведут в порядок участки возле социальных и медицинских учреждений и те, на которые больше всего жалуются жители.
В 2024 году в Калининграде по муниципальной программе отремонтируют тротуары на 30 улицах. Их общая протяжённость составляет 11 километров.