На ремонт тротуаров в Калининграде выделили ещё 30 млн рублей

На ремонт тротуара на проспекте Победы от входа в Центральный парк до улицы Пушкина выделили 7,7 миллиона. Подрядчику также предстоит установить на участке новую автобусную остановку. На ремонт нечётной стороны улицы Донского от Паркового ручья до Пушкина выделили 7,5 миллиона. Специалисты также приведут в порядок участки тротуара на Алябьева. На эти цели выделили 15 миллионов рублей.