Air Astana отрицает утечку персональных данных казахстанцев

«В ответ на сообщения в СМИ о возможной утечке персональных данных казахстанцев, размещённых на GitHub в феврале 2024 года, Air Astana провела тщательное расследование и подтвердила, что данные её пассажиров не были скомпрометированы. Предписание Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, выданное сроком на один год для устранения нарушений, не связано с вопросами персональных данных», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, 16 февраля 2024 года на ресурсе GitHub неизвестными были опубликованы материалы одной из хакерских группировок, где в том числе содержались персональные данные казахстанцев датированные 2019−2022 годом.
В опубликованной утечке фигурировали сведения казахстанских операторов связи со служебной информацией об абонентах, а также упоминались АО «Казахтелеком», АО «Единый накопительный пенсионный фонд», АО «Air Astana».
«Казахтелеком» и «AirAstana» оштрафовали за утечку персональных данных казахстанцев.