Air Astana отрицает утечку персональных данных казахстанцев

«В ответ на сообщения в СМИ о возможной утечке персональных данных казахстанцев, размещённых на GitHub в феврале 2024 года, Air Astana провела тщательное расследование и подтвердила, что данные её пассажиров не были скомпрометированы. Предписание Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, выданное сроком на один год для устранения нарушений, не связано с вопросами персональных данных», — говорится в сообщении.