В Екатеринбурге появится муниципальный девелопер

Работу «Городского застройщика» будет курировать комитет по строительству администрации города, пишет «Ъ». В пресс-службе мэрии изданию также сообщили, что согласно законодательству, к 2025 году все унитарные предприятия, не являющиеся монополиями, должны быть ликвидированы или реорганизованы.