В Екатеринбурге появится муниципальный девелопер

Муниципальное предприятие «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» администрация преобразует в ООО «Городской застройщик», где доля в 100% останется за муниципалитетом. Основным видом деятельности в уставе нового ООО является деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Размер уставного капитала компании составляет 598 млн рублей.
Работу «Городского застройщика» будет курировать комитет по строительству администрации города, пишет «Ъ». В пресс-службе мэрии изданию также сообщили, что согласно законодательству, к 2025 году все унитарные предприятия, не являющиеся монополиями, должны быть ликвидированы или реорганизованы.
Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга увеличили плотность застройки на ВИЗе. Девелоперы смогут проектировать вдоль улицы Татищева 38 тыс. квадратных метров жилья на гектар площади.