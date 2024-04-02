США вывели из-под санкций бывшую «дочку» ВТБ в Европе

После этого Федеральное управление финансового надзора Германии лишило ВТБ контроля над VTB Bank Europe. Сам банк год спустя объявил, что намерен ликвидировать это подразделение. «Мы потеряли наш банк в Германии. Несмотря на то что по-прежнему носит имя ВТБ, он вне нашего управления. При этом мы оставили его в хорошем состоянии», — говорил Костин.