В Красноярске ремонтом дорог в 2024 году займутся два подрядчика

В Красноярске определили подрядчиков для ремонта дорог. Об этом рассказали в мэрии.
Дороги в этом сезоне будут ремонтировать два подрядчика — МП «САТП» и ОАО «Промстрой». Они отремонтируют 64 участка дорог.
На всех участках заменят бортовые камни, уложат два слоя асфальта, нанесут дорожную разметку.
Подрядчики составляют график ремонта, определяют сроки работ. Работы стартуют, когда наступят подходящие погодные условия.
Отметим, что на ремонт дорог в Красноярске направлено 3,2 млрд рублей. До конца года должны привести в порядок 92,9 км красноярских дорог.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске прокуратура потребовала отремонтировать 260 участков дорог с ямами.