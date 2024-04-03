Появились новые детали по строительству масштабного круглогодичного курорта в Приморье

«Реализация столь крупного проекта потребует синхронизации всех усилий по экологической безопасности, регулированию антропогенной нагрузки на территорию. Например, сейчас в рамках комплексного развития всей территории, на которой будет реализовываться проект, помимо локальных очистных сооружений непосредственно для объектов курорта, разрабатывается проектно-сметная документация в целом для Зарубинского городского поселения, в которое входит и Андреевка. Плюс, если появляется нормальная дорожная сеть с твердым покрытием, сразу снижаются риски загрязнения воды и почвы от транспортных средств, которые находятся на территории», — сообщил руководитель по туризму Приморья Арсений Крепкий.
Он отметил, что во время реализации проекта важно сохранить природу и окружающую среду, поэтому все работу будут проводиться с учетом экологической безопасности.
Предусмотрено улучшение дорожного покрытия на трассе Раздольное — Хасан. Здесь будет создана комфортная инфраструктура для туристов: появятся места временных остановок, точки питания, а также стоянки для туристических автобусов. Также туристы смогут добираться до курорта на поезде или морским сообщением. В будущем планируется создание скоростного сообщения с аэропортом.
Напомним, круглогодичный курорт появится в бухте Алеут в Хасанском районе. Строительство будет проходить в несколько этапов, и уже к 2028 году планируется запуск первой очереди, а в 2031 году он должен выйти на полную мощность. Как будет выглядеть курорт и что будет находиться на территории, можно узнать здесь.