Появились новые детали по строительству масштабного круглогодичного курорта в Приморье

Напомним, круглогодичный курорт появится в бухте Алеут в Хасанском районе. Строительство будет проходить в несколько этапов, и уже к 2028 году планируется запуск первой очереди, а в 2031 году он должен выйти на полную мощность. Как будет выглядеть курорт и что будет находиться на территории, можно узнать здесь.