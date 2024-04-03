Названо, сколько могут зарабатывать в Челябинске экономисты

Рынок на этот счет изучили аналитики сервиса SuperJob, которые посмотрели, какой уровень зарплат по данной вакансии предлагается в разных российских городах. В Челябинске главный экономист в логистической компании максимально может претендовать на зарплату в 185 тысяч рублей. Работодатели, которые предлагают самые высокие зарплаты (от 110 тыс. до 185 тыс. рублей) требуют, чтобы кандидаты имели не менее чем пятилетний опыт работы в должности главного экономиста, ранее принимали участие во внедрении системы управленческого учета, не понаслышке знали об автоматизации управленческого учет и формировании отчетности по МСФО. В плюс претенденту также будет знание английского языка на разговорном или свободном уровне.