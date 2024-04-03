Отстроят заново. В Омске реконструкция школы превратилась в строительство

Подрядчика капремонта для здания гимназии нашли не сразу. Только третьей компании — ООО «Домострой» — удалось приступить к основным работам на объекте. Но и до этого момента без трудностей не обошлось: при демонтаже старых конструкций выяснилось, что у здания нет внутреннего фундамента.