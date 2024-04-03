Отстроят заново. В Омске реконструкция школы превратилась в строительство

В Омске приступили к демонтажу конструкций в гимназии № 88 на улице 3-й Транспортной. Школа построена в 1955 году, поэтому ремонт её оказался непростым.
Срок службы — полвека
Гимназия на 3-й Транспортной более полувека открывала свои двери для учеников. Но в 2020-м здание признали аварийным. Учащихся вместе с педагогами на время ремонта перевели в ближайшие учебные заведения — в школу № 40 с углублённым изучением отдельных предметов и в гимназию № 43.
Подрядчика капремонта для здания гимназии нашли не сразу. Только третьей компании — ООО «Домострой» — удалось приступить к основным работам на объекте. Но и до этого момента без трудностей не обошлось: при демонтаже старых конструкций выяснилось, что у здания нет внутреннего фундамента.
Когда со стен сняли штукатурку, строители обнаружили пустоты и трещины в стенах шириной до 10 см, а кое-где вместо кирпича и вовсе использовался строительный мусор. Пришлось провести ещё одно обследование здания, и эксперты пришли к выводу, что для гимназии 1955 года постройки требуется найти другое, более оптимальное проектное решение.
Практически новое здание
В процессе капремонта здание буквально разберут и соберут заново. Первый заместитель директора городского департамента строительства Александр Маер прямо на объекте рассказал журналистам о ходе работ.
«В мае 2023 года мы заключили единый муниципальный контракт со строительной организацией. Он предусматривает инструментальное обследование, проектно-изыскательные работы на основе обследований и выполнение непосредственно капитального ремонта. Обследование показало, что несущая способность стен, перекрытий близка к нулю. Усилять существующие конструкции нецелесообразно», — рассказал Александр Маер.
Сейчас подрядчик ведёт демонтажные работы и планирует завершить их до конца апреля. Затем на стройке значительно увеличится количество рабочих.
«Когда начнём возводить стены здания, организуем две-три смены, чтобы следовать установленному графику. Никаких сложностей в данный момент на объекте нет», — уточнила директор по общим вопросам компании-подрядчика Ирина Овчинникова.
«Сначала подрядчик выполнит демонтажные работы и вывезет мусор. Потом приступит к усилению фундамента и кирпичной кладке стен. До 31 августа планируется возвести фундамент и коробку, сделать крышу, поставить окна, двери и завести тепло. На следующий год предполагается начать второй этап капитального ремонта, чтобы в 2025-м завершить все работы», — сообщил Александр Маер.
При взгляде на здание сразу понятно, что оно было построено давно: окна небольшого размера, полукруглые арки, потёртый кирпич.
«Было решено переложить 90% кирпичной кладки, усилить часть стены. Для этих целей мы запросили документы в Москве. Это типовой проект 1949 года, такие школы по всей России строили. Прошли техническую и ценовую экспертизу», — поделился первый замдиректора департамента строительства.
Представитель подрядчика рассказала, что облик школы не изменится. «Мы создавали новый проект, но по типу старого. Это будет школа из современных и качественных материалов. Однако по внешнему виду она будет напоминать прежнее здание», — пояснила Ирина Овчинникова.
Добавим, что стоимость капитального ремонта гимназии оценивается в 381 млн руб. Работы выполняются на средства городского бюджета.