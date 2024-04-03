Золотодобытчиков в Ульчском районе оштрафовали за загрязнение природы

По постановлению природоохранного прокурора фирма заплатит штраф в размере 500 тыс рублей. Также пять должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по требованию надзорного органа, золотодобытчики очистили свой участок от мусора, загрязнение земли ликвидировано, оборудованы места для свалки отходов, сброс сточных вод прекращен.