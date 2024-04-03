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Золотодобытчиков в Ульчском районе оштрафовали за загрязнение природы

К ответственности привлечены пять человек.

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнение законодательства о недропользовании золотодобывающей компанией «Золото Сервис плюс» в Ульчском районе. Эксперты обнаружили, что сотрудники предприятия захламили свой участок отходами производства и потребления, земля залита нефтепродуктами и неочищенными сточными водами, тем самым был нанесен вред экологии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По постановлению природоохранного прокурора фирма заплатит штраф в размере 500 тыс рублей. Также пять должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по требованию надзорного органа, золотодобытчики очистили свой участок от мусора, загрязнение земли ликвидировано, оборудованы места для свалки отходов, сброс сточных вод прекращен.

экология