В Приморье женщина смогла переехать из 100-летнего дома благодаря прокуратуре

В Уссурийске местная жительница, проживавшая в старом аварийном доме, получила новое жильё. Женщина восстановили права после обращения в Генпрокуратуру, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
По данным надзорного ведомства, дом по улице Кузнечной, в котором проживала гражданка, был построен более ста лет назад. Зимой температура в квартире опускалась до пяти градусов из-за трещин в стенах. Кроме того, в периоды весеннего половодья близлежащая река подтапливала основания дома. Отмечается, что для поддержания тепла пожилой женщине приходилось самостоятельно подниматься на второй этаж с дровами и углем, что негативно сказывалось на ее здоровье.
«Жизнь в опасных условиях и отсутствие реакции муниципальной власти на её обращения о расселении непригодного жилья, признанного таковым еще в 2015 году, привела женщину на прием к заместителю Генерального прокурора России Дмитрию Демешину», — сообщили в пресс-службе.
В результате обращения гражданки и последующих действий прокуратуры, строительство нового жилого комплекса было успешно завершено.
Женщине была предоставлена уютная и благоустроенная квартира в новом доме, а также заключен договор социального найма.