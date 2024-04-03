В Приморье женщина смогла переехать из 100-летнего дома благодаря прокуратуре

По данным надзорного ведомства, дом по улице Кузнечной, в котором проживала гражданка, был построен более ста лет назад. Зимой температура в квартире опускалась до пяти градусов из-за трещин в стенах. Кроме того, в периоды весеннего половодья близлежащая река подтапливала основания дома. Отмечается, что для поддержания тепла пожилой женщине приходилось самостоятельно подниматься на второй этаж с дровами и углем, что негативно сказывалось на ее здоровье.