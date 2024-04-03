Средняя зарплата в Свердловской области превысила 67 тысяч рублей

На Среднем Урале средняя зарплата, согласно данным Свердловкстата, в январе 2024 года составила 67,2 тысячи рублей. За год доходы свердловчан выросли более чем на 18% (почти на 11 тысяч рублей).
Самые большие зарплаты по-прежнему у IT-специалистов — 110,1 тысяча рублей, ученых-разработчиков — 108,7 тысячи рублей, а также у финансистов и страховщиков — 100,3 тысячи рублей.
Средняя зарплата сотрудников культурных и досуговых учреждений составила 64,1 тысячи рублей, медиков — 61,8 тысячи рублей, строителей — 56,1 тысячи рублей.
Меньше средние зарплаты у работников сферы образования — 52,9 тысячи рублей, сельского хозяйства — 48,6 тысячи рублей, гостиничного бизнеса и общепита — 37,9 тысячи рублей.