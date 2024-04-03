Власти Красноярска выпустят облигации для горожан на 100 миллионов рублей

Мэрия Красноярска направила на рассмотрение депутатам горсовета проект корректировки бюджета на 2024 года, а также плановый период 2025—2026 годов.
Параметры городской казны будут увеличены как за счет собственных, так и за счет дополнительно выделенных средствах из бюджетов края и федерации. Расходы за три года вырастут на 5,2 миллиарда рублей, в текущем году — на 2,7 миллиарда рублей.
Отметим, что уже в текущем году администрация Красноярска планирует реализовать пилотный проект, связанный с внедрением нового финансового инструмента. Он направлен на повышение уровня финансовой культуры красноярцев.
Так, при поддержке властей региона, планируется выпуск облигаций для граждан на общую сумму 100 миллионов рублей. Полученные от реализации облигаций средства будут направлены на озеленение городских пространств, что положительно скажется на экологической обстановке в городе.