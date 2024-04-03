32 фальсификации сливочного масла выявили в Красноярске

При выборе молочной продукции эксперты советуют в первую очередь обращать внимание на стоимость товара — слишком низкая цена должна насторожить потребителей: у качественного сливочного масла цена не может быть равной или быть ниже цены спреда. Имеет значение и маркировка товара — этикетка продукта должна содержать полный состав продукта, в том числе растительные жиры или добавки, если производитель использует их при производстве.