32 фальсификации сливочного масла выявили в Красноярске

Специалисты провели 270 исследований образцов сливочного масла по определению показателей качества и признаков фальсификации, сообщают в ведомстве. Определяли жирно-кислотный состав, массовую долю жира и белка, наличие растительных жиров, микробиологические показатели, остаточные количества лекарственных средств, включая антибиотики.
Результаты исследований показали, что 32 образца масла являлись фальсификатом. В них обнаружили растительные жиры и растительные масла в жировой фазе продукта, жирнокислотный состав молочного жира, а также по микробиологическому показателю «дрожжи».
Производителям продукции выданы протоколы испытаний для устранения нарушений и проведения производственного контроля с обязательными повторными исследованиями перед выпуском продукции в обращение.
При выборе молочной продукции эксперты советуют в первую очередь обращать внимание на стоимость товара — слишком низкая цена должна насторожить потребителей: у качественного сливочного масла цена не может быть равной или быть ниже цены спреда. Имеет значение и маркировка товара — этикетка продукта должна содержать полный состав продукта, в том числе растительные жиры или добавки, если производитель использует их при производстве.